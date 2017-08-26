Мощный пожар произошёл на ТЭЦ-2 в Новосибирске

На подстанции ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул мощный пожар, узнал корреспондент Сиб.фм 26 августа из сообщения ТАСС.

По информации ТАСС, вечером 26 августа пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции ТЭЦ-2. Из-за пожара в Ленинском районе, где находится ТЭЦ, было частично отключено электричество.

«На данный момент открытое горение ликвидировано, работы на месте ЧП продолжаются. Пожарные проводят пенную атаку для полной ликвидации пожара, общая площадь которого составляет 50 квадратных метров», — цитирует ТАСС источника в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы в группе «Типичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» отметили, что на ТЭЦ прогремел мощный взрыв.

По данным МЧС, причиной пожара могло стать загоревшееся в трансформаторе масло. В тушении возгорания принимали участие более 50 человек и 19 единиц техники.

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