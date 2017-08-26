 

Несколько десятков человек вышли на митинг за свободу интернета в Новосибирске

 26 августа, 14:56
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Несколько десятков человек вышли на митинг за свободу интернета в Новосибирске
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

В центре Новосибирска начался митинг против цензуры и прочих ограничений в интернете, передаёт 26 августа корреспондент Сиб.фм с места событий.

Митинг «За свободу интернета» в 14:00 стартовал в Новосибирске на площади у фонтана возле дома № 18 по улице Орджоникидзе. В этот день акции протеста будут проходить во многих городах России, поводом стало подписание президентом законопроекта о запрете анонимайзеров, позволяющих обходить блокировку запрещённых сайтов.

По словам организаторов, всероссийский митинг в Новосибирске решили поддержать спонтанно, никаких особенных приготовлений не было; мэрия согласовала мероприятие сразу.

«Я тоже чувствую на себе влияние действующих законов, — поделился организатор митинга Илья Пуховский. — Теперь я вынужден себя ограничивать в свободе слова, самоцензура появилась однозначно. Плюс я не могу получить доступ к ряду информационных ресурсов. Кроме того, я получил ограничения в техническом смысле: я не могу больше пользоваться безлимитным интернетом».

Инициатором митинга в Новосибирске выступило местное отделение неофициальной «Пиратской партии России». Изначально организаторами было заявлено около 500 человек. На момент публикации в акции участвует несколько десятков человек.

Выступающие, которых около десяти, говорят о том, что нужно объединяться, поскольку только вместе можно отстоять свои права. Участники скандируют: «Свободу интернету!» и «Свободу Павлу Лобареву!»

В митинге принял участие брат Павла Лобарева. Он рассказал, что молодой человек находится под следствием за публикацию на своей странице в соцсети высказывания о терроризме и религии. Брат рассказал, что Павлу грозит наказание до семи лет лишения свободы всего лишь за выражение своего мнения.

Напомним, 16 августа новосибирские активисты провели пикет против создания парка развлечений в Заельцовском бору.

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