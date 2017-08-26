 

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с BMW под Новосибирском

 26 августа, 13:09
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Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с BMW под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Водитель BMW на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Skoda Yeti и Nissan Patrol; водитель Skoda погиб, три человека госпитализированы, узнал корреспондент Сиб.фм 26 августа из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла на территории Тогучинского района Новосибирской области, на 57-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

25 августа в 15:45 42-летний житель Бердска, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Yeti под управлением 37-летнего жителя Новосибирска. Затем автомобиль BMW совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Patrol под управлением 46-летнего жителя Кемеровской области.

«В результате ДТП от полученных травм водитель автомобиля Skoda Yeti скончался на месте. В центральную районную больницу госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля BMW и его пассажиры — 33-летняя девушка и 14-летний подросток. Остальные участники ДТП не пострадали», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 4 апреля новосибирские госавтоинспекторы назвали места с плохими дорогами, где часто происходят ДТП.

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