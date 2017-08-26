 

Житель Читы за одну ночь пережил две кражи и грабёж

 26 августа, 14:34
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Житель Читы за одну ночь пережил две кражи и грабёж
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские задержали подозреваемых в ограблении жителя Читы, который трижды за ночь стал жертвой злоумышленников, узнал 26 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения управления МВД по Забайкальскому краю.

Полицейские задержали подозреваемых в грабеже и продолжают розыск фигурантов двух краж, жертвой которых стал один и тот же житель Читы.

«15 августа в полицию обратился 39-летний житель Читы, который сообщил, что накануне ночью неизвестные нанесли ему побои и открыто похитили золотую цепочку, сумку, в которой находились деньги в сумме 18 тысяч рублей, документы, сотовый телефон и две банковские карты. Впоследствии с одной из карт были похищены деньги в сумме свыше 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в маршрутное такси и уснул. Во время поездки у него был похищен телефон, с помощью которого злоумышленник снял деньги c банковской карты.

Проснувшись, мужчина вышел на остановке железнодорожного вокзала, где к нему подошли двое неизвестных мужчин и одна девушка. Злоумышленники избили потерпевшего и похитили сумку с деньгами и документами. Спустя некоторое время лежащего на земле мужчину заметила проходившая мимо другая девушка, которая воспользовалась его беспомощным состоянием и сняла с шеи золотую цепочку.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже. Все трое, в том числе и девушка, ранее неоднократно были судимы, а один находился в розыске за совершение другого преступления. Он помещён в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. Оперативники принимают меры к установлению подозреваемых в совершении кражи денег и телефона потерпевшего в маршрутке, а также личности девушки, которая обокрала лежащего на земле потерпевшего», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2015 года жительница Новосибирска в одиночку вернула трёх злоумышленников на место преступления.

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