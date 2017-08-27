 

Пожар на новосибирской ТЭЦ-2 произошёл из-за замыкания после ремонта оборудования

 27 августа, 11:17
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Пожар на новосибирской ТЭЦ-2 произошёл из-за замыкания после ремонта оборудования
Стопкадр с сайта youtube.com

Возгорание на новосибирской ТЭЦ-2, произошедшее поздно вечером 26 августа, возникло из-за замыкания, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения компании «СИБЭКО».

Пожар начался в 21:20 по местному времени на трансформаторе станции. В результате от электроснабжения была отключена часть потребителей Ленинского района Новосибирска. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, работы по тушению пожара были завершены в течение часа. На восстановление электроснабжения в городе ушло три часа.

«Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта. В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания», — сообщила компания.

Генеральный директор «СИБЭЭКО» Руслан Власов официально выразил благодарность сотрудникам областного ГУ МЧС , а также другим аварийно-спасательным службам и техническим специалистам самой ТЭЦ-2 за оперативное реагирование и слаженные действия, позволившие ликвидировать последствия пожара в кратчайшие сроки.

Напомним, в феврале 2016 года после монтажных работ загорелся один из трёх энергоблоков Берёзовской ГРЭС в Красноярском крае.

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