Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой, узнал корреспондент Сиб.фм 27 августа из сообщения сайта Vse42.ru.

Новый архитектурный объект, посвящённый шахтёрам Кузбасса, был открыт в честь профессионального праздника на Площади искусств перед областной филармонией. В центре фонтана «Сила шахтёрских традиций» на фоне контура региона установлены бронзовые фигуры трёх шахтёров, олицетворяющих разные поколения в развитии угольной промышленности.

Подножие фонтана украсила табличка с цитатой губернатора: «Главное сокровище Кузбасса — это люди!» Пользователей сети удивило, что в инициалах Тулеева вместо привычных жителям региона букв «А.Г.», обозначающих имя Аман и отчество Гумирович, они увидели буквы «А.М.», что, по всей видимости, означает паспортные данные главы области — Амангельды Молдагазыевич. В сети Instagram пользователь с ником cheromale предположил, что «что-то, видимо, изменилось».

На официальном сайте администрации Кемеровской области в биографии Тулеева указано, что его отца звали Молдагазы Колдыбаевич Тулеев. После его смерти юного Тулеева воспитывал отчим Иннокентий Власов, которого будущий губернатор считал вторым отцом. В открытых источниках можно встретить информацию о том, что отчество Гумирович Тулеев стал использовать вскоре после своего совершеннолетия в начале 1960-х годов, Википедия уточняет, что отчество Тулеев сменил «из соображений благозвучия».

Напомним, что ранее Аман Тулеев, вернувшийся к исполнению губернаторских обязанностей после длительного перерыва, высказал обиду своим подчинённым, не защищавшим его в прессе, а также сравнил себя с американским президентом Франклином Рузвельтом.