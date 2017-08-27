 

Томские физики создадут органические светодиоды из молекул

 27 августа, 16:02
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Томские физики создадут органические светодиоды из молекул
Фото с сайта globallookpress.com

Коллектив молодых учёных физического факультета Томского госуниверситета получил грант Российского научного фонда для создания новых электролюминесцентных материалов и высокоэффективных органических светодиодов (OLEDs), узнал корреспондент Сиб.фм 27 августа из сообщения пресс-службы вуза.

Команда физиков из семи человек, четверо из которых — студенты, намерена взять за основу для «начинки» светодиодов органические молекулы, обладающие высокой стабильностью и имеющие хорошие люминесцентные показатели. Финансирование проекта рассчитано на три года.

Органические светодиоды имеют преимущество перед обычными лампами накаливания, так как работают при низкой мощности питания и при этом обладают высокой эффективностью. Такие диоды излучают свет и практически не нагреваются, к тому же позволяют освещать намного большую поверхность по сравнению с лампами накаливания благодаря контролируемой направленности излучения. Также OLEDs более безопасны и экологичны для человека и окружающей среды, поскольку их легче утилизировать.

OLEDs могут быть использованы не только как источники освещения, но также и в устройствах отображения информации, например в дисплеях. В рамках проекта томских учёных будет также создан алгоритм для расчёта фотофизических характеристик молекул и молекулярных комплексов. В будущем этот алгоритм позволит проводить эффективное компьютерное моделирование при разработке различных других устройств органической и неорганической электроники.

Напомним, в январе сообщалось о том, что красноярские учёные из Сибирского федерального университета изобрели биолюминесцентный экспресс-тестер фруктов и овощей.

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