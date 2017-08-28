Грибники нашли человеческий скелет в лесу Новосибирской области

В лесу города Бердска Новосибирской области грибники нашли скелет мужчины, который пропал в октябре 2016 года, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 августа старший помощник руководителя управления следственного комитета по взаимодействию со СМИ Михаил Третьяков.

Останки нашли в лесу, в районе бердского электромеханического завода. Мужчина 1972 года рождения пропал в октябре 2016 года.

«Экспертиза судебно-медицинская назначена, она установит причину смерти. Следственный комитет проводит проверку», — рассказал Михаил Третьяков.

По сообщению издания «Курьер. Среда. Бердск», останки мужчины нашли грибники. Скелет лежал возле дерева. На костях совсем не осталось плоти, но одежда умершего сохранилась.

Напомним, что в июне 2017 года на диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.