 

Асфальтовый каток задавил шедшую с внучкой по тротуару пенсионерку в Иркутской области

 28 августа, 18:16
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Асфальтовый каток задавил шедшую с внучкой по тротуару пенсионерку в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

70-летняя жительница Усть-Илимска Иркутской области шла по тротуару с внучкой и попала под асфальтовый каток, женщина погибла на месте, узнал корреспондент Сиб.фм 28 августа из сообщения «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Иркутской области сообщает, что пенсионерка шла с внучкой по тротуару, когда на них наехал задействованный в дорожных работах асфальтовый каток. Женщина скончалась на месте от полученных травм, ребёнок не пострадал.

Водитель катка сказал, что не заметил пешеходов на своем пути. Ведётся проверка на состояние алкогольного опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 21 мая 2015 года мусоровоз на одной из омских свалок задавил бездомного.

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