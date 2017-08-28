Число жертв пожара в красноярском доме престарелых выросло до трёх

Пожар в пансионате для престарелых «Жемчужина» в центре Красноярска унёс жизнь троих человек, узнал 28 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Ранее стало известно, что пансионат для престарелых загорелся в центре Красноярска около 11:30.

Как сообщает следственный комитет, жертвами пожара стали три человека, 34 человека были эвакуированы из горящего здания. На данный момент устанавливается причина возгорания.

«По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в августе иркутский пенсионер устроил стрельбу в доме престарелых.