Губернатор приостановил реализацию «мусорной» концессии в Новосибирской области

Владимир Городецкий внял просьбам общественников и объявил о «перезагрузке» обсуждения реализации программы по обращению с отходами на территории Новосибирской области, узнал 28 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

28 августа на рабочем совещании губернатор объявил о готовности приостановить и даже разорвать концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск».

«Если мы придём к тому, что надо менять какие-то условия концессии, будем двигаться в этом направлении. Федеральный закон ставит нас в жёсткие временные рамки. Оперативного профессионального диалога требует и экологическая ситуация в области», — цитирует пресс-служба главу региона.

Владимир Городецкий поручил своим заместителям в срочном порядке организовать работу по тщательному обсуждению всех аспектов вопроса обращения с отходами: экологических, технологических, экономических и юридических.

В июле депутат горсовета Наталья Пинус назвала новосибирскую мусорную концессию «аферой». Сегодняшний поступок губернатора она оценивает как первый шаг на пути к открытому, качественному и профессиональному решению проблемы с отходами.

«Следующий шаг — это признание концессионного соглашения ничтожным, — уверена Наталья Пинус. — Мы несколькими депутатами горсовета обратились к прокурору с соответствующей просьбой о подачи иска о признании данного соглашения ничтожным».

На данный момент Пинус, по её словам, совместно с экспертами готовит ряд предложений относительно решения проблемы отходов в регионе.

«На мой взгляд, нужно не только разрушать, но и в конструктивном русле думать, что будет после того, как какая-то система, которая оказалась не очень надёжной и разумной, перестанет существовать, — считает депутат. — Я надеюсь, что в ближайшие дни предложение будет сформировано. Очень важно, чтобы это был открытый выбор технологий и организаций, которые занимаются данными вопросами, а не просто мы рассматривали какую-то одну-единственную альтернативу существующей концессии».

Губернатор на совещании также отметил, что обсуждение должно идти публично, а общественность должна быть широко информирована по «мусорному» вопросу.

Напомним, в апреле 2017 году губернатор Городецкий отменил другое своё решение об увеличении тарифов ЖКХ на 15 % в Новосибирской области.