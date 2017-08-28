 

Южнокорейская кинолента о насилии в семье стала победителем Канского фестиваля

 28 августа, 16:53
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Южнокорейская кинолента о насилии в семье стала победителем Канского фестиваля
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

XVI Международный Канский видеофестиваль, проходящий в Красноярском крае, завершился победой азиатской короткометражной драмы, узнал 28 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

Гран-при «Золотой пальмовый секатор» Международного Канского видеофестиваля взял южнокорейский короткометражный фильм «Девушка за дверью». Кинолента южнокорейского режиссёра Сонг Йоо-сунга рассказывает о попытках противостоять домашнему насилию.

«Отец Хей-ри, когда пьян, становится жестоким. В отличие от своей покорной матери и маленького брата, Хей-ри учится приёмам борьбы у тренера по боксу», — такое описание короткометражки можно найти на официальном сайте фестиваля.

Второе место занял «Атлас раненых зданий» немецкого режиссёра Тадеуша Тишбайна, а третье — «Наследный раб» Этана Фолка (США). Российская анимационная картина «Окна» режиссёра Анжелы Липской удостоилась специального упоминания жюри.

Картина гостя с планеты Мальгаут Ростана Товасиева — «Капля креацина» — взяла приз фестивальной прессы.

Фестиваль проходил в городе Канске Красноярского края. Конкурсная программа фестиваля включала 23 короткометражных фильма из 16 стран, среди которых были Филиппины, Нидерланды, Хорватия, Венгрия и Эстония. В составе международного жюри были представители из Берлина и Иерусалима, всего работы авторов оценивали шесть человек.

Напомним, в июле стало известно, что Международный Канский видеофестиваль вернётся в Сибирь.

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