Тело литовского автостопщика нашли в реке на Алтае

Пропавший в Горном Алтае литовский турист найден мёртвым, тело направлено на экспертизу для установления причины и даты смерти, узнал 28 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Банкфакс».

Ранее сообщалось, что литовский путешественник, передвигающийся автостопом, пропал в Горном Алтае.

26 августа местные жители нашли в Катуни тело 27-летнего литовского туриста Каролиса Керге. Это произошло недалеко от села Инегень Онгудайского района. Близкие иностранца подтвердили факт его гибели.

Как сообщает информагентство со ссылкой на региональный следственный комитет, тело не имеет видимых признаков насильственной смерти, оно отправлено на экспертизу для установления точной даты и причины смерти.

Семинарист Каролис Керге путешествовал автостопом из Монголии в Россию, на связь с родными он не выходил с 5 августа. Последний раз живым его видели 10 августа другие туристы, он сообщил им, что собирается добраться автостопом до Новосибирска, а затем в Санкт-Петербург и в Москву.

Напомним, в августе грибники нашли человеческий скелет в лесу Новосибирской области.