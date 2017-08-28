 

Учёные обнаружили новые виды грибов на территории Саяно-Шушенского заповедника

 28 августа, 16:22
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Учёные обнаружили новые виды грибов на территории Саяно-Шушенского заповедника
Коноцибе неочевидная. Фото предоставлено пресс-службой заповедника

Микологи после исследований в Саяно-Шушенском заповеднике описали два новых, не известных науке ранее, вида грибов — фолиотину длинноногую и коноцибе неочевидную, узнал корреспондент Сиб.фм 28 августа из сообщения пресс-службы заповедника.

По сообщению пресс-службы, исследования «грибного царства» заповедника специалистами проведены в 2015 году. Было собрано около тысячи образцов. Результатом работы микологов стало описание двух новых для науки видов.

Фолиотина длинноногая собрана в пойме реки Малой Голой в смешанном лесу из пихты, кедра и берёзы среди мха. Характерные признаки вида — хрупкие плодовые тела небольшого размера, с коническими полосатыми шляпками и очень длинными беловатыми ножками.

Коноцибе неочевидная собрана в устье реки Малые Уры в смешанном лесу из лиственницы, ели, берёзы и ивы на разрушенной древесине и подстилке. Вид отличается мелкими плодовыми телами со светлоокрашенными и опушенными шляпками. Лимоновидные споры этого гриба выглядят гладкими в световой микроскоп, однако при сканировании электронным микроскопом на них отчётливо видны бугорки.

«Мы только приоткрыли тайны царства грибов Саяно-Шушенского заповедника и, можно сказать, остановились на пороге. Разнообразие грибов здесь должно быть очень большим. Будем надеяться, что судьба позволит нам ещё хоть раз вернуться сюда», — рассказала автор открытия новых видов, кандидат биологических наук Вера Малышева.

Напомним, что в августе 2017 года учёные обнаружили у жителей Новосибирска новый вид переносимой клещами инфекции.

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