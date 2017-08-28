Жители Новосибирска получат «Троллей» при покупках в «Пятёрочке»

К началу школьного сезона торговая сеть «Пятёрочка» запустит акцию — жители Новосибирска смогут получить на кассе фигурку персонажа из мультфильма «Тролли», сделав покупку в сети супермаркетов, узнал корреспондент Сиб.фм 28 августа из сообщения пресс-службы торговой сети.

К началу школьного сезона торговая сеть «Пятёрочка» запускает акцию: при покупке на 555 рублей каждый сможет получить на кассе ластик с изображением персонажа из мультфильма «Тролли». При желании фигурку можно приобрести отдельно за 49 рублей. Всего в коллекции 15 «тролластиков» самых разных цветов.

«Стильные и яркие фигурки можно надевать на карандаш и использовать в качестве ластика. С ними приятно играть не только детям, но и взрослым», — говорится в сообщении.

Помимо «тролластиков» в продаже имеются специальные пеналы для хранения коллекции и настольная карточная игра «Тролли».

Акция стартовала 22 августа и продлится до 10 октября 2017 года.

«Тролли» — это мультфильм, снятый компанией DreamWorks, вышедший в прокат в октябре 2016 года. Даже спустя год после премьеры мультфильм остаётся популярным среди детей и их родителей.

В пресс-службе сети магазинов отметили, что «тролластики» станут хорошим подарком для школьников к началу учебного года.

Напомним, в августе жители Новосибирска начали пользоваться выручай-картой в сети магазинов «Пятёрочка».