Жительница Томска обманом выманила у мужчины через сайт знакомств 270 тысяч рублей

Одинокий мужчина перечислил более 270 тысяч рублей на лечение женщины из Томска, с которой познакомился на сайте знакомств и ни разу не виделся — оказалось, что его обманывали, узнал корреспондент Сиб.фм 28 августа из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области.

За красивой женской фотографией на сайте знакомств стояла супружеская пара. Обманом им удалось похитить у посетителя сайта более 270 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Томска вынес приговор 28-летнему жителю города и его 33-летней супруге.

По версии следствия, в октябре 2016 года житель Томска предложил своей супруге зарегистрироваться на сайте знакомств под вымышленным именем и чужой фотографией. В пресс-службе отметили, что у него ранее была судимость за кражи, мошенничество и угон.

Зарегистрировавшись на сайте, женщина вступила в переписку с одиноким мужчиной, выражая тому симпатию и обещая в будущем близкое и продолжительное знакомство. До декабря она время от времени просила своего нового друга о денежной помощи, ссылаясь на финансовые проблемы и дорогостоящее лечение. Для убедительности легенды с «другом» связывался муж женщины, представляясь её лечащим врачом. Он убеждал в срочной необходимости произвести оплату лечения.

«Друг» перечислял деньги на банковскую карту своей виртуальной знакомой. Спохватился он, когда сумма перечисленных денег превысила 270 тысяч рублей, при этом встреча с женщиной так ни разу не состоялась. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.

Оперативники задержали супружескую пару при передаче очередной суммы. Женщина признала свою вину. Им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на хищение чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба в крупном размере»).

Суд приговорил женщину к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а её мужа с учётом судимости — к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговоры вступили в законную силу.

Напомним, в октябре 2016 года житель Новосибирска получил условный срок за нападения на гомосексуалистов, которых вместе с подельниками заманивал на встречу под предлогом интимного свидания с подростком.