Алтайские полицейские объявили в розыск двухметрового Композитора

Правоохранители разыскивают в Барнауле двухметрового мужчину по фамилии Пучинин, подозреваемого в угоне квадроциклов — в преступной среде подозреваемый имеет прозвище Композитор, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле в розыск объявлены трое мужчин, мошенническим путём похитившие два квадроцикла у компании «Юг-Моторс».

Согласно ориентировкам, первым подозреваемым по делу проходит находящийся в федеральном розыске 48-летний Алексей Пучинин с уголовным прозвищем Композитор. Среди примет мужчины указан высокий рост (200 сантиметров), тёмные волосы и глаза.

Его сообщник 30-летний Дмитрий Гуськов тоже имеет высокий рост (190 сантиметров), разрез глаз, напоминающий азиатский, русые волосы и плотное телосложение.

Вместе с ними был неустановленный мужчина, представившийся Вадимом. Его рост 185-190 сантиметров, на голове имеет большие лобные залысины. Волосы русые, короткие, на вид около 50 лет.

Правоохранители просят граждан сообщать о местонахождении подозреваемых в управление уголовного розыска по номерам 02, 8-963-536-33-77, 8 (3852) 397-725 и 8-913-099-2798.

Напомним, в начале августа в Испании был арестован кемеровский криминальный авторитет.