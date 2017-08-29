 

Forbes подсчитал доходы владелицы новосибирской авиакомпании S7 Натальи Филёвой

 29 августа, 18:22
были упомянуты
подходящие темы
Forbes подсчитал доходы владелицы новосибирской авиакомпании S7 Натальи Филёвой
Наталья Филёва. Фото Станислава Красильникова | ТАСС

Владелица новосибирской авиакомпании S7 Group Наталья Филёва заняла третье место в рейтинге «Топ-5 самых богатых женщин России 2017» по версии журнала Forbes Woman, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Forbes Woman 29 августа.

В 2016 году Наталья Филёва занимала 10-ю строчку рейтинга «Топ-5 самых богатых женщин России». Тогда её состояние было оценено в 190 млн долларов. За год оно выросло почти в три раза — до 600 млн долларов. В 2017 году Филёва впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes, заняв в нём 171-е место.

При распределении мест в рейтинге составители подсчитали, сколько стоят принадлежащие бизнесменам активы, в том числе акции компаний, недвижимость, земля и личное имущество. Издание отмечает, что росту главного бизнеса Филёвой — крупнейшей в России частной авиакомпании S7 — помогли благоприятная ситуация на рынке, новые технологии и профессиональный маркетинг.

Наталье Филёвой 53 года. Она окончила Пермский медицинский университет. Имеет двоих детей. Замужем за Владиславом Филёвым, вместе с которым основала в 1997 году семейный авиабизнес. Филёвы выкупили акции у сотрудников авиакомпании «Сибирь». Сразу после кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков.

На данный момент Наталия Филёва возглавляет совет директоров S7 Group. Владислав Филёв был генеральным директором группы компаний, но в декабре 2016 года покинул пост и включил в руководство дочь Татьяну Филёву, которая занялась маркетингом компании.

Сам Филёв сконцентрировался на космическом бизнесе. Так, в декабре 2016 года новосибирская группа компаний S7 и ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписали документы, по которым S7 стала собственником космодрома «Морской старт».

Напомним, в феврале новосибирская авиакомпания S7 Airlines заняла первое место среди российских авиаперевозчиков в рейтинге журнала Forbes.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.
 7 августа, 11:02 • короче

Короче: криптовалюта

Как можно намайнить неизбежную по мнению экономистов криптовалюту в свой карман, хоть Центральный банк России и против.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    