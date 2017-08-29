Forbes подсчитал доходы владелицы новосибирской авиакомпании S7 Натальи Филёвой

Владелица новосибирской авиакомпании S7 Group Наталья Филёва заняла третье место в рейтинге «Топ-5 самых богатых женщин России 2017» по версии журнала Forbes Woman, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Forbes Woman 29 августа.

В 2016 году Наталья Филёва занимала 10-ю строчку рейтинга «Топ-5 самых богатых женщин России». Тогда её состояние было оценено в 190 млн долларов. За год оно выросло почти в три раза — до 600 млн долларов. В 2017 году Филёва впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes, заняв в нём 171-е место.

При распределении мест в рейтинге составители подсчитали, сколько стоят принадлежащие бизнесменам активы, в том числе акции компаний, недвижимость, земля и личное имущество. Издание отмечает, что росту главного бизнеса Филёвой — крупнейшей в России частной авиакомпании S7 — помогли благоприятная ситуация на рынке, новые технологии и профессиональный маркетинг.

Наталье Филёвой 53 года. Она окончила Пермский медицинский университет. Имеет двоих детей. Замужем за Владиславом Филёвым, вместе с которым основала в 1997 году семейный авиабизнес. Филёвы выкупили акции у сотрудников авиакомпании «Сибирь». Сразу после кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков.

На данный момент Наталия Филёва возглавляет совет директоров S7 Group. Владислав Филёв был генеральным директором группы компаний, но в декабре 2016 года покинул пост и включил в руководство дочь Татьяну Филёву, которая занялась маркетингом компании.

Сам Филёв сконцентрировался на космическом бизнесе. Так, в декабре 2016 года новосибирская группа компаний S7 и ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписали документы, по которым S7 стала собственником космодрома «Морской старт».

Напомним, в феврале новосибирская авиакомпания S7 Airlines заняла первое место среди российских авиаперевозчиков в рейтинге журнала Forbes.