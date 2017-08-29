 

Главред «Эха Москвы» Венедиктов купил слепок груди новосибирского художника Лоскутова

 29 августа, 19:28
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Главред «Эха Москвы» Венедиктов купил слепок груди новосибирского художника Лоскутова
Фото из соцсети Instagram

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», купил слепок груди авторства новосибирского художника Артёма Лоскутова, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения в профиле журналиста в соцсети Instagram.

Алексей Венедиктов купил на аукционе слепок женской груди авторства Артёма Лоскутова. Композиция имеет подпись: «Грудью на вашу защиту. Люся Штейн».

«Купил на аукционе произведение Артёма Лоскутова. Готовься, Питер, — везу в подарок», — говорится в сообщении к посту в соцсети.

Напомним, что в июне 2017 года, художник из Новосибирска и идеолог новосибирской «Монстрации» Артём Лоскутов повесил на жилой дом в Москве слепок женской груди в защиту пятиэтажек, которые попали в программу реновации.

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