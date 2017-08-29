 

Игровой клуб от «Мастер Игры» откроется в одном из новосибирских пабов

 29 августа, 15:17
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Игровой клуб от «Мастер Игры» откроется в одном из новосибирских пабов
Фото предоставлены компанией «Мастер игры»

Компания «Мастер Игры» запускает игровой клуб в новосибирском Harat’s Pub; мероприятия будут проходить по субботам, состав игр будет меняться каждую неделю, в распоряжении организаторов более 30 видов, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 августа руководитель интерактивной анимации «Мастер Игры» в Новосибирске Денис Достовалов.

В программу клуба включён турнир по «Голландскому бильярду».

«В этой игре участнику даётся 30 шайб. Есть четыре воротца, в которые нужно забить как можно больше шайб. Сделать это нужно как можно равномернее, чтобы собрать ряды. Это наша самая популярная игра. Поэтому, чтобы все успели поиграть, будет три стола с ней», — рассказал Денис Достовалов.

Также в турнире будут участвовать другие игры. Например, «Кульбит», где игроку нужно, балансируя равновесием стола, загнать как можно больше шаров в лунки за 45 секунд. Или игра «Кварто», которой два участника играют в объёмные крестики-нолики. Помимо этого будут представлены такие игры, как «Галактика», «Башня», «Английский петанк» и «Четыре в ряд». Состав игр будет меняться каждую неделю, в распоряжении организаторов более 30 видов.

Первая встреча клуба состоится 2 сентября в 16:00. Она будет длиться около трёх часов. Победитель получит сертификат на 10 тысяч рублей от интерактивной анимации «Мастер Игры», а остальные участники — поощрительные призы от Harat’s Pub.

«В Новосибирске мы никогда ранее не проводили игротеки в пабах. Хотя изначально эта культура пошла именно из европейских заведений, — рассказал Денис Достовалов. — Клуб буду вести я. Также будет музыкальное сопровождение и будут работать бар и кухня Harat’s Pub. То есть это не просто спортивное мероприятие, это полноценная шоу-программа».

Помогать участикам будут сотрудники интерактивной анимации «Мастер Игры». Стоимость участия в турнире — 300 рублей. Также желающие смогут прийти поиграть вне зависимости от участия в соревновании, для этого нужно будет заплатить 100 рублей. Турнир проводится для участников старше 18 лет.

Игры интерактивной анимации «Мастер Игры» подобраны таким образом, чтобы были интуитивно понятны. Это позволяет довольно быстро объяснить правила участникам, а время партии длится не более одной минуты. Таким образом, каждый может подобрать игру по вкусу и сыграть большое количество партий. По словам, Дениса Достовалова, на победу в турнире сможет претендовать любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки и знакомства с играми.

Напомним, что в августе 2017 года пользователь популярного форума сравнил гербы городов Сибири с эмблемами из «Игры престолов».

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