Иркутская студентка наняла киллера для матери и отчима

В Иркутске 23-летняя студентка заказала убийство своей матери и отчима — предполагаемый киллер сообщил о её намерениях в полицию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 29 августа.

В отношении 23-летней студентки четвёртого курса одного из иркутских вузов следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления убийства двух лиц по найму»).

Реализовать план убийства девушка не успела. Она нашла киллера, которому за убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима пообещала вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Девушка сообщила ему распорядок дня родителей, передала дубликат ключей от квартиры, где вместе с ними жила, и аванс в сумме 10 тысяч рублей. Написала ему расписку, в которой указала свои полные данные и обязательство передать ему 190 тысяч рублей за совершённое убийство родителей.

О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Оперативники уголовного розыска при помощи матери и отчима студентки инсценировали их убийство и сфотографировали «результат».

Затем предполагаемый исполнитель встретился с заказчицей убийства и предоставил ей фотоподтверждение якобы совершённого двойного убийства. Полиция контролировала эту встречу, на которой получила дополнительные доказательства в виде аудиофиксации и расписки о денежном долге. Заказчицу задержали на месте встречи.

На допросе девушка рассказала следователю, что хотела убить родителей, чтобы избавиться от их давления и завладеть квартирой. Вину она полностью признала. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Напомним, в июне в суд было передано дело 26-летнего жителя Новосибирска, который пытался убить своих родителей.