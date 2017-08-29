 

Иркутская студентка наняла киллера для матери и отчима

 29 августа, 16:55
подходящие темы
Иркутская студентка наняла киллера для матери и отчима
Фото с сайта globallookpress.com

В Иркутске 23-летняя студентка заказала убийство своей матери и отчима — предполагаемый киллер сообщил о её намерениях в полицию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 29 августа.

В отношении 23-летней студентки четвёртого курса одного из иркутских вузов следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления убийства двух лиц по найму»).

Реализовать план убийства девушка не успела. Она нашла киллера, которому за убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима пообещала вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Девушка сообщила ему распорядок дня родителей, передала дубликат ключей от квартиры, где вместе с ними жила, и аванс в сумме 10 тысяч рублей. Написала ему расписку, в которой указала свои полные данные и обязательство передать ему 190 тысяч рублей за совершённое убийство родителей.

О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Оперативники уголовного розыска при помощи матери и отчима студентки инсценировали их убийство и сфотографировали «результат».

Затем предполагаемый исполнитель встретился с заказчицей убийства и предоставил ей фотоподтверждение якобы совершённого двойного убийства. Полиция контролировала эту встречу, на которой получила дополнительные доказательства в виде аудиофиксации и расписки о денежном долге. Заказчицу задержали на месте встречи.

На допросе девушка рассказала следователю, что хотела убить родителей, чтобы избавиться от их давления и завладеть квартирой. Вину она полностью признала. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Напомним, в июне в суд было передано дело 26-летнего жителя Новосибирска, который пытался убить своих родителей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 19 июля, 12:26 • статья

Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни

Всегда ли точечная застройка зло? Сиб.фм в материале совместного проекта с Институтом Стрелка разбирается, как обстоит дело в России и заграницей.
 18 июля, 16:51 • репортаж

За семью, верность и Николая Второго

Новосибирск славен молодёжным карнавалом, Монстрацией. Хотя крестные ходы в городе проходят чаще. Кто выходит на Монстрацию, мы знаем. А кто ходит на молодёжный крестный ход?
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    