 

Кемеровское кафе кормило посетителей вредными для здоровья роллами и суши

 29 августа, 15:47
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Кемеровское кафе кормило посетителей вредными для здоровья роллами и суши
Фото с сайта globallookpress.com

Эпидемиологи нашли в одном из кемеровских кафе японской кухни санитарные нарушения при приготовлении суши и роллов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области 29 августа.

Работа общепита, где готовили японскую кухню, приостановлена на 20 дней. При проверке заведения сециалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие раковины для мытья рук персонала и бракеражного журнала, беспорядок в холодильнике. Исследованные микробиологические показатели свидетельствуют о том, что сами роллы и суши не соответствуют требованиям технического регламента.

Эпидемиологи подали на заведение в суд. Руководство кафе было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Судебные приставы по решению суда приехали по адресу нарушителя и приостановили работу общепита на 20 суток.

Напомним, в ноябре 2015 года ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая во второй раз посетила Новосибирск и обнаружила в кафе «Восточная кухня» просроченное мясо.

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