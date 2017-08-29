 

Красноярский СКР задержал хозяйку сгоревшего пансионата для престарелых

 29 августа, 14:10
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Красноярский СКР задержал хозяйку сгоревшего пансионата для престарелых
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские следователи задержали владелицу частного пансионата для престарелых, где накануне в пожаре погибли три человека, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Ранее стало известно, что 28 августа в Красноярске загорелся дом престарелых, в огне погибли три человека.

«По месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведён обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о её аресте», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. Затем огонь перекинулся на террасу пансионата и верхний этаж здания.

На данный момент следователи уже допросили руководство и персонал пансионата, назначили необходимые экспертизы.

Напомним, 29 августа полиция назвала предполагаемого виновника гибели людей в красноярском доме престарелых.

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