 

Медведь напал на мужчину в Красноярском крае

 29 августа, 14:17
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Медведь напал на мужчину в Красноярском крае
Фото с сайта pixabay.com

В Енисейском районе Красноярского края сотрудник полиции с помощью табельного оружия обезвредил медведя, вышедшего на улицу посёлка; ранее в этом районе зверь напал на мужчину, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории посёлка Подтёсово Енисейского района возле одного из частных домов находится медведь. Прибывший на место сотрудник полиции несколько раз выстрелил в сторону животного и убил его.

«Данное решение принято сотрудниками полиции в связи с тем, что ранее неоднократно регистрировались сообщения о выходе хищника в данный населённый пункт. Кроме того, накануне в Енисейском районе вышедший из леса медведь нанёс тяжкие повреждения мужчине, который в данный момент находится в больнице», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2017 года отбивавшиеся бензопилой от медведя геологи в иркутской тайге не сумели спасти товарища.

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