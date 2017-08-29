Мэрия Новосибирска предложит СИБЭКО проект «тепловой» концессии по двум микрорайонам города

В мэрии Новосибирска состоялось заседание рабочей группы по «тепловой концессии», единственная поданная заявка от ООО «Энергетическая сетевая компания» признана не соответствующей предъявляемым требованиям, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

29 августа 2017 года рабочей группой рассмотрены заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессии в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, расположенных в Пашино и ОбьГЭС.

«Рабочая группа рассмотрела единственно поступившую заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от ООО „Энергетическая сетевая компания“... По результатам рассмотрения заявки и приложенных к ней документов, рабочая группа пришла к выводу о несоответствии заявителя требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Закона „О концессионных соглашениях“», — говорится в сообщении.

Рабочую группу не устроило то, что ООО «Энергетическая сетевая компания» не подтвердило наличие собственных средств в размере не менее 5 % от объёма заявленных в проектах концессионных соглашений инвестиций.

В результате решения профильной комиссии мэрии единственным претендентом на заключение концессионного соглашения осталось АО «СИБЭКО».

«В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Закона „О концессионных соглашениях“ концессионное соглашение подлежит заключению с АО „СИБЭКО“ на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения с внесёнными изменениями, без проведения конкурса в порядке, установленном Законом „О концессионных соглашениях“», — говорится в сообщении.

Ранее, в мае текущего года, в мэрию от АО «СИБЭКО» поступило предложение о заключении двух концессионных соглашений: в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов Новосибирска Пашино и ОбьГЭС и в отношении сетей горячего водоснабжения города Новосибирска.

13 июля на электронной торговой площадке были опубликованы предложения о заключении двух концессионных соглашений сроком на шесть лет, а также проекты, поданные АО «СИБЭКО» в инициативном порядке в рамках Федерального закона № 115 «О концессионных соглашениях». До 28 августа проводился приём заявок от иных лиц, желающих участвовать в конкурсе на право заключения концессионных соглашений.

Напомним, что 28 августа губернатор Городецкий приостановил реализацию «мусорной» концессии в Новосибирской области.