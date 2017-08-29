 

Мэрия Новосибирска предложит СИБЭКО проект «тепловой» концессии по двум микрорайонам города

 29 августа, 19:45
были упомянуты
подходящие темы
Мэрия Новосибирска предложит СИБЭКО проект «тепловой» концессии по двум микрорайонам города
Фото с сайта СИБЭКО

В мэрии Новосибирска состоялось заседание рабочей группы по «тепловой концессии», единственная поданная заявка от ООО «Энергетическая сетевая компания» признана не соответствующей предъявляемым требованиям, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

29 августа 2017 года рабочей группой рассмотрены заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессии в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, расположенных в Пашино и ОбьГЭС.

«Рабочая группа рассмотрела единственно поступившую заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от ООО „Энергетическая сетевая компания“... По результатам рассмотрения заявки и приложенных к ней документов, рабочая группа пришла к выводу о несоответствии заявителя требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Закона „О концессионных соглашениях“», — говорится в сообщении.

Рабочую группу не устроило то, что ООО «Энергетическая сетевая компания» не подтвердило наличие собственных средств в размере не менее 5 % от объёма заявленных в проектах концессионных соглашений инвестиций.

В результате решения профильной комиссии мэрии единственным претендентом на заключение концессионного соглашения осталось АО «СИБЭКО».

«В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Закона „О концессионных соглашениях“ концессионное соглашение подлежит заключению с АО „СИБЭКО“ на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения с внесёнными изменениями, без проведения конкурса в порядке, установленном Законом „О концессионных соглашениях“», — говорится в сообщении.

Ранее, в мае текущего года, в мэрию от АО «СИБЭКО» поступило предложение о заключении двух концессионных соглашений: в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов Новосибирска Пашино и ОбьГЭС и в отношении сетей горячего водоснабжения города Новосибирска.

13 июля на электронной торговой площадке были опубликованы предложения о заключении двух концессионных соглашений сроком на шесть лет, а также проекты, поданные АО «СИБЭКО» в инициативном порядке в рамках Федерального закона № 115 «О концессионных соглашениях». До 28 августа проводился приём заявок от иных лиц, желающих участвовать в конкурсе на право заключения концессионных соглашений.

Напомним, что 28 августа губернатор Городецкий приостановил реализацию «мусорной» концессии в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 25 июля, 13:08 • интервью

Три сибирских стартапа: столярня, квесты и одежда

Для тех, кто подумывает о своём стартапе. Как обучить столярному ремеслу, создать площадку для квеструмов и шить сибирскую одежду (не шапки и не валенки).
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    