Многодетная мать издевалась над нежеланным ребёнком в Кемеровской области

Жительница Новокузнецка избивала двухлетнего сына за то, что он был нежеланным — в своё время женщина не успела сделать аборт, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области.

Многодетная мать получила четыре года условно за преступление, предусмотренное пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Знакомая осуждённой обратила внимание правоохранителей на то, что двухлетний сын многодетной женщины постоянно ходит в синяках. Следователи провели проверку, по результатам которой двоих детей женщины забрали органы опеки.

По данным следствия, женщина регулярно материла и избивала своего малолетнего сына. Последнее избиение, на следы которого обратила внимание знакомая, было при помощи металлической игрушечной машинки. Мать разозлило, что мальчик положил её на свою пятимесячную сестру, 29 следов от игрушки позже нашли во время экспертизы на лице и теле ребёнка.

«Следователям женщина пояснила, что двухлетний сын — нежеланный ребёнок, — сообщает пресс-служба ведомства. — Она даже обращалась в медицинское учреждение, чтобы прервать беременность. Однако медики отказали ей, поскольку срок беременности уже не позволял этого сделать. В роддоме она хотела отказаться от ребёнка, но передумала».

Пострадавшего ребёнка и его пятимесячную сестру органы опеки поместили в социальные учреждения. Обвиняемая признала свою вину и сотрудничала со следствием, в результате суд приговорил её к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком, равным четырём годам.

Напомним, в августе стало известно, что супружеская пара в Красноярске скрывала изнасилование ребёнка в страхе потерять жильё.