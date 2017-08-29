Начальник железнодорожной станции предстанет перед судом за взятку в Новосибирской области

Следователи обвинили начальника железнодорожной станции Искитим Новосибирской области в получении взятки в 55 тысяч рублей, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-сибирского следственного управления на транспорте.

По информации следствия, предприниматель дал взятку начальнику для того, чтобы обеспечить беспрепятственную работу на станции Искитим и возможность оформлять документы на вагоны с грузом предпринимателя без его участия, что является нарушением.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении начальника железнодорожной станции Искитим. Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на шесть лет.

В ходе расследования начальник станции признал свою вину. Следователи направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Напомним, что 25 августа подполковник полиции в Иркутске получил три года колонии за взятку в 20 млн рублей.