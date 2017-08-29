 

Начальник железнодорожной станции предстанет перед судом за взятку в Новосибирской области

 29 августа, 18:28
подходящие темы
Начальник железнодорожной станции предстанет перед судом за взятку в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи обвинили начальника железнодорожной станции Искитим Новосибирской области в получении взятки в 55 тысяч рублей, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-сибирского следственного управления на транспорте.

По информации следствия, предприниматель дал взятку начальнику для того, чтобы обеспечить беспрепятственную работу на станции Искитим и возможность оформлять документы на вагоны с грузом предпринимателя без его участия, что является нарушением.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении начальника железнодорожной станции Искитим. Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на шесть лет.

В ходе расследования начальник станции признал свою вину. Следователи направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Напомним, что 25 августа подполковник полиции в Иркутске получил три года колонии за взятку в 20 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    