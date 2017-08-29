 

Нападавшая на наркоторговцев банда лжеполицейских предстанет перед судом в Новосибирске

 29 августа, 17:59
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Нападавшая на наркоторговцев банда лжеполицейских предстанет перед судом в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Новосибирский областной суд рассмотрит дело в отношении банды, участники который выдавали себя за полицейских; они совершали разбои, вымогали деньги у людей, принимавших или продававших наркотики, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников банды. На протяжении девяти месяцев они совершали разбои и вымогательства с применением оружия и физического насилия.

«Ранее судимый молодой человек, не имеющий постоянного легального источника дохода, создал банду с перспективой на длительное существование, в состав которой вошли шесть человек, — говорится в сообщении. — Они были знакомы между собой на протяжении длительного времени и поддерживали дружеские отношения».

Организатор банды распределял роли членов и их обязанности с учётом возможностей, навыков и личных качеств каждого. У них были поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и оружие (газовый и травматический пистолеты, металлические наручники).

«Подельники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, в том числе Госнаркоконтроля. В качестве объектов для нападения преступники подбирали лиц, употребляющих и сбывающих наркотические средства, судимых за сбыт наркотиков, рассчитывая на то, что они не будут обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Обвиняемыми причинён материальный ущерб гражданам на сумму более полумиллиона рублей.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение у гражданина важного личного документа»). Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года четверо новосибирских грабителей, которые добыли за девять месяцев 26 тысяч рублей, предстали перед судом.

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