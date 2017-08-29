Нефтяники попросили томских биологов обследовать арктические водоёмы

ТГУ реализует совместный проект с компанией «Лукойл-Коми», направленный на обеспечение экологической безопасности водоёмов нефтегазоносных районов Арктики, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Томского государственного университета.

Томские биологи обследуют водоёмы на территории деятельности предприятий группы ПАО «Лукойл», а также оценят ответную реакцию природной среды на антропогенное воздействие. На данный проект компания-заказчик планирует выделить финансирование в размере 20 млн рублей.

«Компания „Лукойл“ — одна из первых топливно-энергетических компаний, взявшихся за изучение проблематики восстановления водных объектов в условиях Крайнего Севера, — комментирует ведущий инженер отдела по охране окружающей среды Андрей Коптелов. — Обусловлено это тем, что львиная доля добычи углеводородного сырья осуществляется в районах, имеющих большой процент заболоченности территорий и, как правило, бесчисленное множество водотоков — от неизвестных ручьёв до таких крупных рек, как Обь и Печора».

Основная цель, которую поставили перед собой учёные и нефтяники — это разработка новых и усовершенствование существующих технологий, инструментов и способов очистки сточных вод, озёр и рек от нефти и нефтепродуктов.

На созданные в рамках проекта разработки оба партнёра будут обладать равными правами, отмечает пресс-служба ТГУ.

Напомним, в конце августа томские учёные рассказали, как найдут указывающие на риск сердечной недостаточности маркеры.