 

Новосибирск занял второе место после Москвы в рейтинге самых читающих городов

 29 августа, 17:46
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Новосибирск занял второе место после Москвы в рейтинге самых читающих городов
Фото с сайта globallookpress.com

Аналитики выявили самые читающие города России — Новосибирск оказался вторым в рейтинге сразу после столицы, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы маркетингового агентства ZOOM MARKET.

Первую тройку самых читающих городов страны, согласно данным федерального опроса, составили Москва, Новосибирск и Нижний Новгород.

Согласно данным аналитиков, более 72 % жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. При этом 53 % опрошенных читают в общественном транспорте.

Наиболее популярны в стране детективы, фантастика, классическая и историческая литература.

В первую десятку вошёл ещё один сибирский город — седьмое место в рейтинге занял Красноярск. Остальные сибирские города заняли места с 14-го по 27-е, в рейтинг читающих городов попали Кемерово, Иркутск, Томск, Барнаул и Новокузнецк.

Всего в соцопросе приняли участие 4,8 тысячи респондентов в возрасте от 19 лет до 61 года.

Напомним, в конце августа аналитики выяснили, что жители Новосибирска отдали предпочтение женским персонажам из «Игры престолов».

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