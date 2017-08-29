Сибирские «бизнес-динозавры» смогут освоить интернет-маркетинг за два дня

Только сто предпринимателей — собственники бизнеса, руководители компаний или эксперты, заинтересованные в продвижении своих брендов, товаров или услуг через интернет, смогут стать участниками уникальной игры «Интернет-маркетинг для бизнес-динозавров», сообщили корреспонденту Сиб.фм 29 августа организаторы мероприятия, в числе которых радиостанция «Business FM».

Двухдневная обучающая игра пройдёт в Новосибирске 23 и 24 сентября. Она нацелена на то, чтобы дать участникам реальный опыт, который они потом смогут внедрять в своём бизнесе. Каждый игрок обязательно побывает в роли клиента, руководителя, контент-менеджера, специалиста SMM, разработчика сайта или менеджера по рекламе и увидит процесс продвижения бренда с разных точек зрения. Все задания в игре созданы на основе практических кейсов.

Организаторы игры уверяют, что, играя по правилам, каждый участник:

1. В целом поймёт, что такое интернет-маркетинг, какова система продвижения в интернете, и впоследствии сможет разработать свою стратегию.

2. Точно будет знать, что делает каждый специалист и за какие показатели отвечает. Как его нанимать, платить и контролировать?

3. Овладеет основными навыками каждого специалиста интернет-маркетинга.

И всё это в атмосфере драйва, постоянного действия и активного взаимодействия, что позволит участникам за два дня из «бизнес-динозавров» превратиться в «акул» интернет-маркетинга и освоить шесть его главных функций:

— управление специалистами интернет-маркетинга,

— работа с соцсетями,

— контекстная реклама,

— таргетированная реклама,

— разработка контента,

— разработка сайта.

Одним из ведущих игры станет бизнес-коуч Елена Макота — сооснователь компании Digital-Navigator, блогер, автор четырёх книг по бизнесу. Более трёх лет Елена обучает интернет-маркетингу и подготовила такие курсы, как «Instagram для бизнес-динозавров», «Интернет-маркетинг для бизнес-динозавров», «Как стать востребованным в своей нише: 27 шагов к монетизации популярности» и другие. По словам Елены, в своё время она сама и многие члены её команды были новичками в интернет-маркетинге, у неё ушло четыре года на то, чтобы стать гуру в этой сфере.

«Мы увидели, как многие руководители хотели бы идти в ногу со временем, но не могут адаптироваться к новым условиям и продолжают привлекать и удерживать клиентов традиционными способами. Нанимают сотрудников, которые их обманывают и выполняют задачи не совсем компетентно, зная, что руководитель проверить не сможет. Мы приняли решение помочь другим бизнес-динозаврам освоить этот мир интернет-маркетинга и покорить его», — поясняет Елена Макота.

Для создания игры организаторы привлекли одного из лучших игротехников страны — это управляющий партнёр компании Dragon-Fox Роман Крылов, который уже 18 лет работает в бизнес-консультировании. За последние три года Роман создал и организовал игровые проекты для таких крупных компаний, как «Росатом», Сбербанк, РЖД, «Леруа Мерлен», Ростелеком, «Фольксваген Групп» и других.

Погружение в мир интернет-маркетинга пройдёт отеле Domina Hotel Novosibirsk, расположенном в центре города на улице Ленина, дом 26. Игра длится с 10 до 18 часов.

Участие в бизнес-игре до 1 сентября стоит 10 000 рублей, с 1 по 12 сентября — 12 000 рублей, с 12 по 22 сентября — 15 000 рублей. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить форму на сайте и, оплатив участие, дождаться приглашения по электронной почте.

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