 

Сибирские математики «поверили алгеброй» тувинский фольклор

 29 августа, 08:12
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Сибирские математики «поверили алгеброй» тувинский фольклор
Фото с сайта pixabay.com

Учёные из Красноярска и Тувы применили алгебру в исследовании тувинских фольклорных произведений и показали, как с помощью анализа формальных понятий можно определить жанр произведения, автора и время его написания, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Исследование проводили учёные из СФУ совместно с коллегами из Тувинского государственного университета и научно-образовательного центра «Тюркология» Республики Тыва. Они применили алгебраический подход Рудольфа Вилле и Бернарда Гантера.

Объектом исследования стал национальный корпус тувинского языка, представленный собранием оцифрованных художественно-литературных произведений, относящихся к культурному наследию. За характерные признаки текстов были взяты сказители, сюжеты, зачины и языковые клише.

Тексты произведений были представлены в виде контекстов — бинарных матриц, отражающих наличие или отсутствие данных признаков в соответствующих произведениях. Исследователям удалось выявить формальные понятия тувинского фольклора, установить между ними отношения частичного порядка и соединить их в решётку. Такая решётка — это формальное описание концептуальной модели, благодаря которой возможно проследить зависимости между признаками и классифицировать произведения.

Результатом исследований стали решётки формальных понятий фольклорных произведений, хранящихся в корпусе тувинского языка. Также было разработано математическое и программное обеспечение, позволяющее выполнять предобработку больших контекстов.

Интерпретацией построенных математических моделей занялись филологи и лингвисты научно-образовательного центра «Тюркология».

Напомним, что в июне 2016 года учёный из новосибирского Академгородка обнаружил связь ближневосточной и сибирской мифологии, проанализировав тексты Библии.

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