Таёжная отшельница Агафья Лыкова помолилась за здоровье губернатора Кузбасса Тулеева

Глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута в ходе облёта шорской тайги побывал у Агафьи Лыковой и забрал 10 студентов, которые помогали ей подготовиться к зиме, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы администрации области.

Волонтёры из Московского госуниверситета информационных технологий, радиотехники и электроники помогают Агафье Лыковой с 2013 года. За это время они побывали у неё четыре раза.

В 2017 году они пробыли на заимке десять дней. За это время студенты накосили траву для коз, высушили и сложили сено, заготовили дрова, почистили погреб, отремонтировали курятник и сарай. Жили они рядом с домом Лыковой в палатках.

«К волонтёрам также присоединился Николай Седов — сын геолога, жившего неподалёку от Агафьи Лыковой. Проводя предполётный инструктаж, глава района отметил, что Николай Седов — „переводчик“ между Лыковой и людьми „из мира“. Это помогает не оскорбить староверку своим непониманием её взгляда на жизнь и порядок. Отшельница встретила гостей. Едва поздоровавшись, она отметила, что молится о здоровье губернатора».

Владимир Макута передал от имени Амана Тулеева: 150 килограммов комбикорма для кур и 100 килограммов для коз. А также 50 килограммов пшеницы и 50 килограммов других круп, апельсины и арбуз. Помимо этого Агафья Лыкова получила свечи, батарейки, глину для обмазки печки и выращенные дачниками картофель, огурцы, помидоры и кабачки.

«Агафья Лыкова рассказала, что ей пишут со всего мира, в частности показала письмо из Боливии, в котором говорится о намерении русской эмигрантки вернуться на Родину и поселиться рядом с заимкой. Отшельница отметила, что всё у неё в хозяйстве в порядке, на жизнь не жалуется: пребывает в бодром настроении, переехать поближе к людям пока по-прежнему не собирается», — говорится в сообщении.

Староверка поблагодарила губернатора за внимание и помощь, а на прощание передала сплетённый ею поясок и письмо.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи.

Напомним, что в мае 2017 года кемеровские чиновники на вертолёте доставили отшельнице Лыковой виноград и свечи.