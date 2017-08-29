 

Таёжная отшельница Агафья Лыкова помолилась за здоровье губернатора Кузбасса Тулеева

 29 августа, 17:06
были упомянуты
подходящие темы
Таёжная отшельница Агафья Лыкова помолилась за здоровье губернатора Кузбасса Тулеева
Фото с сайта ako.ru

Глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута в ходе облёта шорской тайги побывал у Агафьи Лыковой и забрал 10 студентов, которые помогали ей подготовиться к зиме, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы администрации области.

Волонтёры из Московского госуниверситета информационных технологий, радиотехники и электроники помогают Агафье Лыковой с 2013 года. За это время они побывали у неё четыре раза.

В 2017 году они пробыли на заимке десять дней. За это время студенты накосили траву для коз, высушили и сложили сено, заготовили дрова, почистили погреб, отремонтировали курятник и сарай. Жили они рядом с домом Лыковой в палатках.

«К волонтёрам также присоединился Николай Седов — сын геолога, жившего неподалёку от Агафьи Лыковой. Проводя предполётный инструктаж, глава района отметил, что Николай Седов — „переводчик“ между Лыковой и людьми „из мира“. Это помогает не оскорбить староверку своим непониманием её взгляда на жизнь и порядок. Отшельница встретила гостей. Едва поздоровавшись, она отметила, что молится о здоровье губернатора».

Владимир Макута передал от имени Амана Тулеева: 150 килограммов комбикорма для кур и 100 килограммов для коз. А также 50 килограммов пшеницы и 50 килограммов других круп, апельсины и арбуз. Помимо этого Агафья Лыкова получила свечи, батарейки, глину для обмазки печки и выращенные дачниками картофель, огурцы, помидоры и кабачки.

«Агафья Лыкова рассказала, что ей пишут со всего мира, в частности показала письмо из Боливии, в котором говорится о намерении русской эмигрантки вернуться на Родину и поселиться рядом с заимкой. Отшельница отметила, что всё у неё в хозяйстве в порядке, на жизнь не жалуется: пребывает в бодром настроении, переехать поближе к людям пока по-прежнему не собирается», — говорится в сообщении.

Староверка поблагодарила губернатора за внимание и помощь, а на прощание передала сплетённый ею поясок и письмо.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи.

Напомним, что в мае 2017 года кемеровские чиновники на вертолёте доставили отшельнице Лыковой виноград и свечи.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 августа, 13:14 • статья

Хрен в сумку

Зачем пенсионеры продают собранный урожай, как устанавливают цены, на что хватает и уже не хватает пенсии.
 10 августа, 09:50 • интервью

Люди не для галочки

Депутат Николай Тямин рассказал о том, как люди привыкали к социальной службе в 90-е годы и почему детские дома — это зло.
 4 августа, 08:00 • репортаж

Академическая прогулка

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус живёт в Академгородке. Здесь её и выбрали. Наталья рассказала Сиб.фм, что она хочет изменить в городке, зачем ходит на митинги и как воспитывает детей.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    