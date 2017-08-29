 

Томские учёные предложили металлические наночастицы для борьбы с микробами

 29 августа, 16:16
подходящие темы
Томские учёные предложили металлические наночастицы для борьбы с микробами
Фото с сайта pixabay.com

Исследователи Института физики прочности и материаловедения проектируют новые вещества на основе наночастиц металлов и их оксидов для борьбы с микробами; их использование позволит снизить использование антибиотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Синтезируемые антимикробные агенты могут быть использованы в сферах, где остро стоит вопрос микробной загрязнённости. Например, очистка воды, создание инструментов для медицины, самостерилизующихся покрытий и ранозаживляющих материалов.

Главное преимущество этих веществ в том, что они, в отличие от антибиотиков, не способствуют образованию устойчивости к ним. А также они действуют на широкий спектр типов бактериальных культур. Исследователи считают, что внедрение таких антимикробных агентов в будущем приведёт к снижению использования антибиотиков.

«Мы предполагаем, что, варьируя соотношение металлов или оксидов в наночастицах, можно добиться такого состояния системы, при котором будет достигаться повышенный антимикробный эффект, — рассказал старший научный сотрудник ИФПМ СО РАН Александр Ложкомоев. — Наши предварительные исследования показали, что в некоторых случаях при использовании металлооксидных наноструктур, полученных из биметаллических наночастиц, наблюдается синергия. Это может быть связано со множеством факторов: исследование направлено, в том числе, на их выявление».

Наноразмерные материалы имеют повышенную активность за счёт поверхностных атомов. Поэтому некоторые металлические наночастицы, в отличие от компактных материалов и даже микрочастиц, могут вступать в реакцию с кислородом из воздуха или водой в более мягких условиях, образуя различные наноструктуры, эффективные для борьбы с микробами.

Напомним, что в марте 2017 года томские учёные предложили нанозвёзды из золота против внутрибольничных инфекций.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 14 июля, 11:09 • статья

Корнеплод, патриот, революционер

«Russian potatoes are good. Very good», — мечтает специалист Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции, но самым вкусным сортом считает немецкую Адретту. Кто же выиграет битву клубней?
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    