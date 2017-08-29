Томские учёные предложили металлические наночастицы для борьбы с микробами

Исследователи Института физики прочности и материаловедения проектируют новые вещества на основе наночастиц металлов и их оксидов для борьбы с микробами; их использование позволит снизить использование антибиотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Синтезируемые антимикробные агенты могут быть использованы в сферах, где остро стоит вопрос микробной загрязнённости. Например, очистка воды, создание инструментов для медицины, самостерилизующихся покрытий и ранозаживляющих материалов.

Главное преимущество этих веществ в том, что они, в отличие от антибиотиков, не способствуют образованию устойчивости к ним. А также они действуют на широкий спектр типов бактериальных культур. Исследователи считают, что внедрение таких антимикробных агентов в будущем приведёт к снижению использования антибиотиков.

«Мы предполагаем, что, варьируя соотношение металлов или оксидов в наночастицах, можно добиться такого состояния системы, при котором будет достигаться повышенный антимикробный эффект, — рассказал старший научный сотрудник ИФПМ СО РАН Александр Ложкомоев. — Наши предварительные исследования показали, что в некоторых случаях при использовании металлооксидных наноструктур, полученных из биметаллических наночастиц, наблюдается синергия. Это может быть связано со множеством факторов: исследование направлено, в том числе, на их выявление».

Наноразмерные материалы имеют повышенную активность за счёт поверхностных атомов. Поэтому некоторые металлические наночастицы, в отличие от компактных материалов и даже микрочастиц, могут вступать в реакцию с кислородом из воздуха или водой в более мягких условиях, образуя различные наноструктуры, эффективные для борьбы с микробами.

Напомним, что в марте 2017 года томские учёные предложили нанозвёзды из золота против внутрибольничных инфекций.