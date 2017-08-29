Власти запустят службу экстренного вызова 112 в Новосибирской области

Власти Новосибирской области 30 августа официально введут в эксплуатацию «Систему-112» для экстренных звонков, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Новосибирская область стала первым в Сибирском федеральном округе регионом, где в полном объёме запущена реализация проекта «Система-112», её официальный запуск состоится 30 августа.

Главная цель внедрения «Системы-112» заключается в уменьшении времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения. Номер 112 объединяет в себе службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, аварийной службы газовой сети, службы «Антитеррор».

В любой чрезвычайной ситуации человеку не придётся задумываться о том, куда звонить. Ему достаточно набрать номер 112 и рассказать ситуацию, диспетчеры этой службы обработают вызов и передадут информацию в соответствующую службу.

В 2013 году Новосибирская область вошла в число пилотных проектов по участию в федеральной программе по созданию единого номера 112 в регионах России, около 50 % финансирования по программе проводится из федерального бюджета.

Напомним, что 5 февраля 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий на создание экстренного вызова всех служб 112 первым девяти регионам. Новосибирской области выделили 65 млн рублей, проект планировалось реализовать к 2017 году.