 

Власти запустят службу экстренного вызова 112 в Новосибирской области

 29 августа, 14:23
подходящие темы
Власти запустят службу экстренного вызова 112 в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Новосибирской области 30 августа официально введут в эксплуатацию «Систему-112» для экстренных звонков, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Новосибирская область стала первым в Сибирском федеральном округе регионом, где в полном объёме запущена реализация проекта «Система-112», её официальный запуск состоится 30 августа.

Главная цель внедрения «Системы-112» заключается в уменьшении времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения. Номер 112 объединяет в себе службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, аварийной службы газовой сети, службы «Антитеррор».

В любой чрезвычайной ситуации человеку не придётся задумываться о том, куда звонить. Ему достаточно набрать номер 112 и рассказать ситуацию, диспетчеры этой службы обработают вызов и передадут информацию в соответствующую службу.

В 2013 году Новосибирская область вошла в число пилотных проектов по участию в федеральной программе по созданию единого номера 112 в регионах России, около 50 % финансирования по программе проводится из федерального бюджета.

Напомним, что 5 февраля 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий на создание экстренного вызова всех служб 112 первым девяти регионам. Новосибирской области выделили 65 млн рублей, проект планировалось реализовать к 2017 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 августа, 12:15 • интервью

Hacked by Russians!

Директор департамента информационной безопасности «Axxtel» рассказал о методах взлома, защите от них и о том, почему хакерам надо платить зарплату.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
присоединяйтесь!
    