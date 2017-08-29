 

Житель Алтайского края пошёл под суд за обвинение знакомого в угоне мотоцикла

 29 августа, 07:03
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Житель Алтайского края пошёл под суд за обвинение знакомого в угоне мотоцикла
Фото с сайта pixabay.com

Житель ЗАТО Сибирский в Алтайском крае хотел причинить неприятности своему знакомому и обратился в полицию с заявлением о том, что тот угнал мотоцикл, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения региональной прокуратуры.

25-летний житель закрытого автономно-территориального округа Сибирский обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый угнал мотоцикл. После проверки полицейские выяснили, что факта угона транспортного средства не было.

«Гражданин умышленно ввёл в заблуждение правоохранительные органы, поскольку желал уголовного преследования своего обидчика. В результате лжепотерпевший сам стал обвиняемым в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся. С учётом всех смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.

Напомним, что в мае 2017 года житель Кемерова пошёл под суд из-за желания отомстить бывшей девушке.

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