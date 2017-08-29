 

Житель Новосибирска получит медаль за спасение 20 соседей при пожаре

 29 августа, 19:22
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Житель Новосибирска получит медаль за спасение 20 соседей при пожаре
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске мужчина получит медаль от МЧС России за спасение 20 человек при пожаре в пятиэтажном доме; бабушку, которая не могла ходить, он вынес на руках, узнал корреспондент Сиб.фм 29 августа из сообщения регионального управления МЧС.

МЧС России наградит медалью «За отвагу на пожаре» Илью Гриба, который организовал эвакуацию людей на пожаре. Это спасло от удушливого дыма 20 человек. Медаль ему вручат на торжественном собрании в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

По сообщению пресс-службы, 28 мая 2017 года в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в жилом доме: на первом этаже загорелось подсобное помещение.

«Я с улицы увидел дым и проверил, откуда он идёт. Поняв, что это пожар, забежал в подъезд, начал кричать соседям», — рассказал Илья Гриб.

Мужчина открыл окна в подъезде, который был заполнен дымом, стучал в квартиры и выводил жильцов.

«Я всем советовал, чтобы смочили тряпку и приложили её к носу, прежде чем выходить в задымленный подъезд. Мне сказали, что на четвёртом этаже живёт неходячая бабушка, я поднялся и вынес её на плечах из квартиры на улицу, — сообщил Илья Гриб. — Армейская подготовка мне помогла, я знал, как действовать при пожаре и как можно защититься от дыма».

Илья Гриб самостоятельно эвакуировал 20 человек, среди которых были маленькие дети, никто из них не пострадал.

Напомним, что в июне 2017 года житель Новосибирской области получил медаль за участие в военной операции в Сирии.

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