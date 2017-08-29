Жители Новосибирска испугались нашествия ядовитых пауков

Жители Новосибирска забили тревогу, перепутав стеатод с ядовитыми каракуртами — учёные объяснили, что «наши» пауки опасны только для насекомых, узнал 29 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Сибирские учёные опровергли слухи о нашествии ядовитых каракуртов из-за глобального потепления в Сибири.

Жители Новосибирской области забили тревогу, обнаружив на природе и в городе пауков, напоминающих «чёрную вдову». Как объяснили учёные Института систематики и экологии животных СО РАН, это безобидные для человека стеатоды, которых нередко называют «ложными каракуртами».

Внешнее сходство пауков обеспечивают пятнышки на спине членистоногих. Яд стеатодов опасен для насекомых и в гораздо меньшей степени для млекопитающих, в отличие от яда каракуртов, от которых может спасти только специальная сыворотка.

Сибирские учёные подтвердили, что территории Новосибирской области пауков, опасных для жизни человека, нет.

«У нас живут южнорусские тарантулы, но их яд не смертелен для человека, — рассказала старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина. — Есть ещё небольшие паучки-мешкопряды хейракантиумы, однако ядовитость их не доказана. Что касается каракуртов, вряд ли в ближайшее время у нас настолько потеплеет, что они придут жить сюда. Конечно, учёные замечают, что южная фауна поднимается к северу, но, я думаю, эффект потепления несколько преувеличен».

Каракурты обитают на юге страны, однако, по словам Азаркиной, иногда «долетают» на паутинках до Омска. Кроме того, его можно встретить в Южной Европе, в Передней, Средней и Центральной Азии, Северной Африке.

Напомним, в августе жительница Новосибирска испугалась тигра в квартире и вызвала спасателей с пожарными.