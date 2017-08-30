Хоккеисты «Сибири» помогли детям из детских домов Новосибирска собраться в школу

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» вместе с детьми из детских домов пошли в магазин, чтобы купить школьные принадлежности, которые ребята выбирали сами, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы детского благотворительного фонда «Солнечный город».

Игроки и болельщики хоккейного клуба «Сибирь» отправились в магазин вместе с детьми из детских домов, чтобы те самостоятельно выбрали канцелярские принадлежности. Представители клуба подготовили к школе 35 детей.

«Каждый год в августе мы собираем детей из детских домов в школу. Потому что в зелёных невзрачных тетрадках, которые выдают в учреждении, не хочется писать. Их даже из сумки доставать нет желания, особенно если у соседа по парте тетрадка с машинкой из мультика „Тачки“ или с принцессой. Просто дети-сироты учатся в обычных школах и видят, что у других детей канцелярия яркая и красивая», — сказала директор фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова.

Стать участником благотворительной акции «Снова в школу» может любой человек, готовый уделить мероприятию 1,5 часа времени и около 3 тысяч рублей.

«Я помогал собирать портфели двум девочкам и мальчику. Было достаточно легко, особенно с девчонками, ведь они сразу знали, что хотят купить и выбирали всё сами. С парнем было сложнее, потому что как только он замечал на полках игрушечные машинки, сразу бежал к ним!» — рассказал нападающий ХК «Сибирь» Игнат Земченко.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» и агентство New jet group объявили конкурс детских рисунков; победитель появится на фюзеляже самолёта.