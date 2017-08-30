Кузбасские приставы приостановили работу кафе из-за плохо влияющей на пищеварение музыки

В городе Мариинске Кемеровской области громкая музыка негативно действовала на пищеварение горожан, поэтому судебные приставы приостановили эксплуатацию DJ-оборудования на месяц, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы регионального управления службы судебных приставов.

Жители Мариинска обратились в Роспотребнадзор с жалобой на местного диджея. С их слов, мужчина слишком громко включал музыку на территории летнего кафе около городского парка. По сообщению пресс-службы, жилые дома находятся от кафе примерно в радиусе километра. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку звуковоспроизводящей аппаратуры.

«Лабораторные исследования показали, что техника действительно превышает гигиенические нормативы, — говорится в сообщении. — Это создает угрозу здоровью населения, а именно: повышенный уровень шума негативно действует на слуховой аппарат, способствует расстройствам сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительного тракта, гипертонической болезни, что является нарушением статей 11 и 23 Федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“».

С результатами экспертизы сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд. Индивидуального предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения. Суд потребовал приостановить эксплуатацию DJ-оборудования на 30 суток.

Когда приставы для исполнения решения приехали по адресу, где работал мужчина, оказалось, что диджей расторг договор с руководством летнего кафе в связи с окончанием сезона.

Напомним, что в августе 2017 года собака и кошка помогли судебным приставам задержать мужчину в Новосибирской области.