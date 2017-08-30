 

Мать прятала еду от 14-летнего сына и предстала перед судом в Новосибирской области

 30 августа, 14:10
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Мать прятала еду от 14-летнего сына и предстала перед судом в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский суд вынес приговор Ларисе Пичкалёвой, которая прятала от сына-подростка еду, запрещала выходить из комнаты и разрубила топором его кровать, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Приговор по уголовному делу в отношении 47-летней Ларисы Пичкалёвой вынес мировой судья второго судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.

«Судья установил, что с февраля по март 2017 года Пичкалёва умышленно, имея в наличии продукты питания, прятала их от своего 14-летнего сына. Женщина не давала ребёнку кушать, когда несовершеннолетний пытался самостоятельно приготовить себе еду», — говорится в сообщении ведомства.

Пичкалёва отбирала у сына посуду, чтобы он не мог приготовить еду, запрещала ему выходить из комнаты. 20 марта 2017 года женщина топором разрубила спинку кровати, на которой спал её сын, тем самым лишив его спального места.

«Со слов осуждённой, мотивом к таким преступным действиям послужили личные неприязненные отношения, возникшие из-за того, что сын не помогал по хозяйству (женщина одна воспитывает двух сыновей)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал Пичкалёву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») и приговорил её к 100 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в октябре 2014 года 10-летний мальчик подвозил на «Тойоте» пьяную мать и младших сестёр из гостей в Красноярском крае.

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