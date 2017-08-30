 

Мэр Красноярска согласился пройти конкурс на право остаться в своём кресле

 30 августа, 19:14
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Мэр Красноярска согласился пройти конкурс на право остаться в своём кресле
Виктор Толоконский и Эдхам Акбулатов, фото с сайта акбулатов.рф

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Красноярском крае поддержит кандидатуру действующего мэра столицы региона Эдхама Акбулатова на предстоящем конкурсе по выборам градоначальника, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения на официальном сайте отделения.

Данное решение было принято красноярскими единоросами на заседании президиума регионального политсовета партии, состоявшемся 29 августа. Президиум рассмотрел сразу несколько обращений от неназванных общественных организаций и коллективов крупных предприятий города с просьбой поддержать Акбулатова, «учитывая важность сохранения социальной стабильности в Красноярске и его дальнейшего развития».

Сам глава города, также принявший участие в работе президиума, заявил о своей готовности принять участие в конкурсе. Он отчитался перед однопартийцами о проделанной за последние пять лет работе, отметив, что городу в ближайшие годы ещё только предстоит решить ряд важных задач, связанных с проведением Универсиады-2019, развитием здравоохранения, реконструкцией дорог, строительством новых школ и так далее.

Однопартийцы поручили Акбулатову ещё раз выступить с аналогичным отчётом, но уже публично, а также инициировать «широкое общественное обсуждение планов социально-экономического развития Красноярска на 2018-2022 годы». Как отметил по итогам заседания секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко, единороссы на предстоящем конкурсе по выборам нового мэра будут поддерживать Акбулатова «всеми законными способами».

Напомним, в конце июля вице-спикеру Госдумы РФ Сергею Неверову пришлось публично комментировать обвинения в адрес Эдхама Акбулатова — активистка ЛДПР назвала «подкупом» с его стороны назначение некоторых депутатов красноярского горсовета на должности руководителей муниципальных предприятий.

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