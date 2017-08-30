 

Нетрезвый водитель насмерть сбил ребёнка во дворе жилого дома в Иркутской области

 30 августа, 17:30
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Нетрезвый водитель насмерть сбил ребёнка во дворе жилого дома в Иркутской области
Фото с сайта pixabay.com

Полицейские в Иркутской области задержали нетрезвого водителя, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП; девочка скончалась в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, в дежурную часть полиции города Братска поступило сообщение о происшествии в жилом районе Порожский. Полицейские прибыли на место и выяснили, что на улице Нагорной водитель сбил четырёхлетнего ребёнка. В сообщении отмечается, что девочка находилась за пределами проезжей части на придомовой территории.

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Полицейские задержали 19-летнего местного жителя.

«Он управлял чужим автомобилем марки Toyota RAV-4 и помимо этого не имел прав. В результате медицинского освидетельствования установлено, что молодой человек находится в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Мужчину поместили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в августе 2017 года перевозившая пострадавшего в ДТП ребёнка скорая помощь сбила женщину в Иркутской области.

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