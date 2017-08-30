Омский мастер изготовил самый маленький спиннер и попал в Книгу рекордов России

Микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко изготовил самый маленький в мире работающий спиннер, его достижение зафиксировала Книга рекордов России, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы издания.

Диаметр рекордного спиннера в процессе вращения составляет восемь миллиметров, а вес — всего 0,31 грамма. Мастер изготовил спиннер из тяжёлых металлических сплавов с использованием золочения и серебрения.

«На сегодняшний день это самый маленький работающий спиннер в мире. Было изготовлено несколько вариантов (пяти- и трёхлепестковые) разных диаметров. Работа велась в течение недели. Спиннер был изготовлен по просьбе шестилетней внучки. Спиннер в действии был отснят и показан по многим каналам телевидения», — говорится в сообщении Книги рекордов.

«Когда моя шестилетняя внучка пришла ко мне с новой игрушкой — спиннером, то спросила, могу ли я сделать такой же, но для бабочки. Я пообещал попробовать. Через неделю мы его уже испытывали», — ранее рассказал корреспонденту Сиб.фм художник-микроминиатюрист.

Напомним, что в апреле почти полторы тысячи спортсменов установили рекорд по спуску с горы в купальниках в Кузбассе.