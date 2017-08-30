Омский рецидивист Рак получил 10 лет строгого режима за изнасилование подростка

Омский суд вынес приговор обвиняемому в краже газовой плиты и изнасиловании подростка — на момент совершения преступлений мужчина находился под административным надзором, узнал 30 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Неоднократно судимый за разбои и грабежи 29-летний Дмитрий Рак получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за воровство и изнасилование.

На момент совершения новых преступлений обвиняемый находился под наблюдением правоохранителей. В течение года он не раз нарушал ограничения, наложенные на него судом.

Следствие установило, что 28 февраля обвиняемый вынес из садового домика газовую плиту, причинив хозяевам дома ущерб в 2,5 тысячи рублей. 5 марта, находясь у себя дома в посёлке Крутая Горка в состоянии алкогольного опьянения, Рак совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летнего подростка.

Суд признал рецидивиста виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), частью 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора») и пунктом «a» части 3 статьи 132 УК РФ («Совершение насильственных действий сексуального характера»).

Напомним, в июле новосибирская полиция задержала обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки.