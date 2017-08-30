Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кузбассе, в котором пострадал семилетний мальчик; по предварительным данным, за рулём автомобиля был прокурор города Берёзовского Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, в Рудничном районе Кемерова произошло ДТП, в результате которого был травмирован семилетний мальчик. Ребёнок неожиданно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги автомобиля.

Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Ребёнок получил тяжёлые травмы, он госпитализирован.

«По предварительным данным, автомобилем управлял прокурор города Берёзовского. По результатам медицинского освидетельствования водителя установлено, что он в состоянии опьянения не находился», — говорится в сообщении.

Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причинённого здоровью ребёнка. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля.

Напомним, что в августе 2017 года сбивший в пьяном виде собаку новосибирский судья лишился должности.