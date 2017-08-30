 

Русское географическое общество очистит от надписей скалы в Алтайском крае

 30 августа, 12:48
подходящие темы
Русское географическое общество очистит от надписей скалы в Алтайском крае
Фото Алёны Мартыновой

Русское географическое общество запустит проект по очистке скал от надписей в туристических районах Алтайского края, на его реализацию власти выделят 1,5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы края.

Грант губернатора Алтайского края в 2017 году присуждался впервые. Его получило краевое отделение Русского географического общества на экологический проект по очистке скал в туристических районах.

Победитель конкурса должен будет выполнить работы по очистке от надписей скал Алтайского, Змеиногорского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Красногорского, Курьинского, Краснощёковского и Чарышского районов Алтайского края.

Напомним, что в феврале 2017 года спелеологи экоклуба Новосибирского госуниверситета и турклуба «Кедр» провели субботник в Туткушской пещере — одной из самых красивых и больших на Алтае — и вынесли из неё 10 объёмных мешков мусора.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 августа, 13:55 • интервью

Чтобы жизнь не была бытовухой

Евгения Маркова рассказывает про мираж, сложные ситуации в горах, «зовущие» места и побег к себе.

Земля. Вулканы. Грешники

 1 августа, 15:37 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 27 июля, 08:00 • статья

Спасти планету за 360 минут

Обмеление, изменение климата, токсичные водоросли, монгольские ГЭС, пожары, вырубка деревьев и много-много туристов. Причины спасать Байкал и почему человек — вандал.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
присоединяйтесь!
    