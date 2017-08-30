Русское географическое общество очистит от надписей скалы в Алтайском крае

Русское географическое общество запустит проект по очистке скал от надписей в туристических районах Алтайского края, на его реализацию власти выделят 1,5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения пресс-службы края.

Грант губернатора Алтайского края в 2017 году присуждался впервые. Его получило краевое отделение Русского географического общества на экологический проект по очистке скал в туристических районах.

Победитель конкурса должен будет выполнить работы по очистке от надписей скал Алтайского, Змеиногорского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Красногорского, Курьинского, Краснощёковского и Чарышского районов Алтайского края.

Напомним, что в феврале 2017 года спелеологи экоклуба Новосибирского госуниверситета и турклуба «Кедр» провели субботник в Туткушской пещере — одной из самых красивых и больших на Алтае — и вынесли из неё 10 объёмных мешков мусора.