 

Школьник получил перелом таза после падения на аттракционе в Хакасии

 30 августа, 14:59
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Школьник получил перелом таза после падения на аттракционе в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Хакасии возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего ребёнка на аттракционе — мальчик упал с верёвочной трассы и сломал кость таза и лучевую кость в предплечье, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения республиканского следкома.

Инцидент произошёл 24 августа на территории парка Черногорского в городе Абакане. Индивидуальный предприниматель организовал в парке комплекс верёвочных трасс, посетить который могли дети в возрасте от шести лет. Один из школьников, проходивший трассу верёвочного городка, упал с высоты, отстёгивая страховку.

«Владелец аттракциона не обеспечил требования безопасности эксплуатации аттракциона, тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей, в результате чего мальчик упал с платформы комплекса верёвочных трасс, расположенной на двухметровой высоте, после отстёгивания карабина страховочного пояса от страховочной верёвки», — говорится в сообщении следкома.

Пострадавший в данный момент находится на лечении в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. По результатам доследственной проверки в отношении предпринимателя, организовавшего аттракцион, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, 1 июня в Кемерове шестилетний ребёнок получил травму позвоночника, упав с батута в городском парке.

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