Сурикаты стали родителями в день рождения красноярского зоопарка

В Парке флоры и фауны «Роев ручей» родился сурикат — зоологам зоопарка пришлось выкармливать детёныша вручную, узнал 30 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Красноярского зоопарка «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Пополнение в семействе сурикатов произошло в день рождения красноярского Парка флоры и фауны «Роев ручей». Сотрудники зоопарка назвали новорождённого Пашей.

Мать детёныша по какой-то причине отказалась кормить его, поэтому выкармливанием занялись биологи парка.

«Малыш находится в любящих и заботливых руках, — написали сотрудники зоопарка в сообществе в соцсети. — Сейчас он настолько мал, что умещается на ладошке, а во время кормления съедает всего миллилитр молока. Через неделю у него уже откроются глазки, а ещё через какое-то время посетители смогут его увидеть уже в тёплом зимнем вольере».

Отец детёныша, сурикат по имени Зей, был привезён в зоопарк в 2007 году из Южной Африки.

Напомним, в августе птенец африканского пингвина появился на свет в красноярском зоопарке.