После завершения очередного этапа развития БАМа РЖД планирует прирост провозной способности магистрали почти вдвое больше заявленного ранее — на 114 млн тонн, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из публикации ТАСС.

Проект развития железных дорог предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Досрочное окончание этого проекта позволит увеличить объём перевозимых грузов на 114 млн тонн, сообщил старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Вадим Михайлов в ходе брифинга 29 августа.

«...Есть вероятность досрочного окончания этого проекта и возможного перехода в стадию так называемого БАМ-2 — дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года, потому что мы видим устойчивый поток грузов в этом направлении. Сейчас будем делать проектирование, смотреть конкретный набор мероприятий, — сказал Михайлов. — Мы видим, что примерно в районе 2024-2025 годов прирост к 2012 году составит около 114 млн тонн, то есть это близко к удвоению заявленных ранее объёмов грузов».

Вадим Михайлов уточнил, что серьёзный экономический эффект может иметь электрификация восточной части БАМа — от Комсомольска-на-Амуре в сторону порта Ванино.

Общая стоимость реализации проекта ранее составляла 562,4 млрд рублей.

«Перед тем, как идти к источникам финансирования, первое — мы должны верифицировать этот объём, дальше посмотреть основные проектные решения, потому что в ряде случаев линейной зависимости между ростом капитальных затрат и пропускной способности не наступает, то есть нужен качественный скачок», — отметил Михайлов.

В феврале 2016 года замначальника департамента капитального строительства РЖД Андрей Паненков сообщил, что стоимость проекта модернизации Восточного полигона (модернизация БАМа и Транссиба) по итогам технико-ценового аудита снижена на 8,3 млрд рублей. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат составил 554,1 млрд рублей, в том числе за счёт средств РЖД — 302,2 млрд рублей, федерального бюджета — 104,2 млрд рублей, Фонда национального благосостояния — 147,7 млрд рублей.

Напомним, в марте 2016 года стало известно, что РЖД запустит скоростную железную дорогу между Новосибирском и Барнаулом до 2020 года.